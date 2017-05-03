Европарламент может рассмотреть вопрос о признании ЛНР

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Брюссель, 3 мая. Евродепутат от Италии Элеонора Форенца намерена поднять в Европарламенте вопрос о признании Луганской народной республики. Об этом депутат заявила в ходе своего визита в Луганскую народную республику.

«Я приняла участие в параде, который прошел в вашей республике, и мне это было очень приятно. Я считаю, что главным признаком демократии является то количество людей, которые приняли в нем участие», — пояснила депутат.

Она также добавила, что планирует поднять вопрос о признании Луганской народной республики в Европарламенте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия властей Украины противоречат духу минских соглашений и усложняют процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе, передает URA.RU.