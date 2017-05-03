Жуткое видео падения самолета на трассу в США появилось в Сети

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Вашингтон, 3 мая. Момент крушения легкомоторного лайнера Piper PA-32 на автотрассе в городе Мекилтео попал на видео.

На кадрах видно, как самолет задел линию электропередач и рухнул возле шоссе. В результате самолет получил пробоину в топливном баке.

По данным телеканала ABC News, моментально после взлета из воздушной гавани у самолета отказал двигатель.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Частичные повреждения получили несколько авто, которые находились в тот момент в непосредственной близости. Также дотла сгорел один автомобиль.