Американский фонд намерен поддержать ЛГБТ-сообщества в России

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Москва, 3 мая. Американский Национальный фонд в поддержку демократии выделил активистам из России свыше десяти миллионов долларов на реализацию 108 проектов.

В отчете фонда сообщается, что более 50 тысяч долларов пошли на поддержку антикоррупционного интернет-портала, название сайта не раскрывается. 40 тысяч долларов предназначались для «повышения информированности российского общества о проблемах коррупции», в целом антикоррупционная составляющая гранта превысила 240 тысяч долларов.

Отдельная сумма в 3,7 миллионов долларов пошла на поддержку некоммерческих организаций и меньшинств, включая ЛГБТ-сообщества. Отмечается, что американский фонд не раскрывает имена грантополучателей. Генпрокуратура РФ заявила, что Национальный фонд в поддержку демократии участвовал в организации акций против принимаемых властями решений и дискредитации службы в Вооруженных силах России, пишет RT.