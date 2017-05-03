Проблемы с дисциплиной: смогут ли ОПЕК и Россия остановить падение цен на нефть

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Цены на нефть оттолкнулись от потолка в 55$ за баррель и пошли вниз. За последние недели цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52$, цена на нефть марки WTI пробила отметку в 50$.

В ноябре 2016 года нефтяной рынок стабилизировался благодаря соглашению об ограничении добычи «черного золота», заключенному странами-участницами ОПЕК, Россией, Мексикой и Казахстаном. Тогда могло показаться, что мировой рынок нефти, уже три года пребывавший в стагнации, наконец, нащупал новый стабильный период роста.

Следующая встреча ОПЕК должна пройти 25 мая этого года. На ней участники картеля решат, следует ли продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на полгода. В случае, если этот договор будет принят и подписан, начнут ли цены на нефть расти вновь? В прошлый раз эффект был почти незамедлителен. Соглашение было подписано в ноябре, уже в декабре цены на «черное золото» поднялись на 10$. Следует ли ожидать повторения этого маленького чуда? В этом вопросе Федеральному агентству новостей помог разобраться глава аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Эксперт «Альпари» считает, что основная причина начавшегося недавно падения цен на нефть основных марок — действия Федерального резервного банка США.

«Несмотря на все заявления Дональда Трампа, Федеральный резерв продолжит ужесточать свою денежную политику. Трамп говорит, что США нужны слабый доллар и низкие ставки. Между тем Федеральный резерв продолжает поднимать ставки вверх, и это плохо для всех. Если следовать этой логике, то процентная ставка в США поднимется еще два раза в текущем году — и это как минимум. Учитывая связь цены на доллар с ценой на нефть, это делает ситуацию на рынке крайне непредсказуемой. Все ориентируются на худший вариант», — приводит свою точку зрения Разуваев.

На отскок цен на нефть вниз влияет также еще и ряд локальных факторов на европейском континенте. Прежде всего, это неопределенная ситуация с выборами во Франции. Возможность того, что Марин Ле Пен победит в президентской гонке или что ее партия успешно покажет себя на предстоящих выборах во французский парламент, пугает многих в Европейском союзе.

Как именно выборы во Франции коррелируются с падением цен на нефть? «Если Ле Пен выигрывает, то она выводит свою страну из еврозоны, что немедленно приводит к краху евро. Сейчас государственный долг Франции исчисляется в евро. Ле Пен обещает ввести новый франк. Его курс к евро будет примерно один к одному. Это ведет к общемировой распродаже всего, кроме золота, доллара и немецких облигаций. В том числе есть и определенная вероятность распродажи европейских запасов нефтяного сырья. Она не очень большая, но многие ее боятся», — поясняет Разуваев.

«Впрочем, я думаю, вскоре этот локальный фактор уйдет. Тем не менее до того инвесторы по всему миру будут бояться победы Ле Пен, выхода Франции из еврозоны и распродажи европейских активов, в том числе и нефтяных», — добавляет он.

Потенциальные риски всегда закладываются в цену на нефть, тем более что сейчас опасность может грозить данному рынку не только из США и Франции, но также и с Ближнего Востока. Есть серьезные опасения того, что ОПЕК и другим странам-экспортерам нефти не удастся продлить соглашение о добыче на второе полугодие 2017 года.

«Я, впрочем, уверен, что договор о продлении участники ОПЕК подпишут точно. Вопрос — будет ли он исполняться? Если быть честным, то я крайне удивлен той дисциплине, которая есть сейчас, тем, что соглашение исполнялось так хорошо эти полгода. Вряд ли этот благоприятный тренд продлится и далее», — отмечает экономист.

Как бы там ни было, даже если все эти страхи сбудутся, по России это ударит не так уж и сильно. Страны ОПЕК сейчас гораздо в большей опасности: об этом можно судить хотя бы по уменьшению оборонного бюджета Саудовской Аравии в этом году на 30–40%.

«У России пока все нормально с бюджетом. Более того, наши государственные фонды по итогам апреля даже увеличили объемы имеющейся в их распоряжении иностранной валюты. Рубль укрепляется за счет керри-трейда. Особой опасности нет», — подводит итог Александр Разуваев.