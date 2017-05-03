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Экономика
Проблемы с дисциплиной: смогут ли ОПЕК и Россия остановить падение цен на нефть

Проблемы с дисциплиной: смогут ли ОПЕК и Россия остановить падение цен на нефть

15:18  3 Мая 2017
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Проблемы с дисциплиной: смогут ли ОПЕК и Россия остановить падение цен на нефть

Цены на нефть оттолкнулись от потолка в 55$ за баррель и пошли вниз. За последние недели цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52$, цена на нефть марки WTI пробила отметку в 50$.

В ноябре 2016 года нефтяной рынок стабилизировался благодаря соглашению об ограничении добычи «черного золота», заключенному странами-участницами ОПЕК, Россией, Мексикой и Казахстаном. Тогда могло показаться, что мировой рынок нефти, уже три года пребывавший в стагнации, наконец, нащупал новый стабильный период роста.

Следующая встреча ОПЕК должна пройти 25 мая этого года. На ней участники картеля решат, следует ли продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на полгода. В случае, если этот договор будет принят и подписан, начнут ли цены на нефть расти вновь? В прошлый раз эффект был почти незамедлителен. Соглашение было подписано в ноябре, уже в декабре цены на «черное золото» поднялись на 10$. Следует ли ожидать повторения этого маленького чуда? В этом вопросе Федеральному агентству новостей помог разобраться глава аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Глава аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев

Эксперт «Альпари» считает, что основная причина начавшегося недавно падения цен на нефть основных марок — действия Федерального резервного банка США.

«Несмотря на все заявления Дональда Трампа, Федеральный резерв продолжит ужесточать свою денежную политику. Трамп говорит, что США нужны слабый доллар и низкие ставки. Между тем Федеральный резерв продолжает поднимать ставки вверх, и это плохо для всех. Если следовать этой логике, то процентная ставка в США поднимется еще два раза в текущем году — и это как минимум. Учитывая связь цены на доллар с ценой на нефть, это делает ситуацию на рынке крайне непредсказуемой. Все ориентируются на худший вариант», — приводит свою точку зрения Разуваев.

На отскок цен на нефть вниз влияет также еще и ряд локальных факторов на европейском континенте. Прежде всего, это неопределенная ситуация с выборами во Франции. Возможность того, что Марин Ле Пен победит в президентской гонке или что ее партия успешно покажет себя на предстоящих выборах во французский парламент, пугает многих в Европейском союзе.

Как именно выборы во Франции коррелируются с падением цен на нефть? «Если Ле Пен выигрывает, то она выводит свою страну из еврозоны, что немедленно приводит к краху евро. Сейчас государственный долг Франции исчисляется в евро. Ле Пен обещает ввести новый франк. Его курс к евро будет примерно один к одному. Это ведет к общемировой распродаже всего, кроме золота, доллара и немецких облигаций. В том числе есть и определенная вероятность распродажи европейских запасов нефтяного сырья. Она не очень большая, но многие ее боятся», — поясняет Разуваев.

Возможность того, что Марин Ле Пен победит в президентской гонке пугает многих

«Впрочем, я думаю, вскоре этот локальный фактор уйдет. Тем не менее до того инвесторы по всему миру будут бояться победы Ле Пен, выхода Франции из еврозоны и распродажи европейских активов, в том числе и нефтяных», — добавляет он.

Потенциальные риски всегда закладываются в цену на нефть, тем более что сейчас опасность может грозить данному рынку не только из США и Франции, но также и с Ближнего Востока. Есть серьезные опасения того, что ОПЕК и другим странам-экспортерам нефти не удастся продлить соглашение о добыче на второе полугодие 2017 года.

«Я, впрочем, уверен, что договор о продлении участники ОПЕК подпишут точно. Вопрос — будет ли он исполняться? Если быть честным, то я крайне удивлен той дисциплине, которая есть сейчас, тем, что соглашение исполнялось так хорошо эти полгода. Вряд ли этот благоприятный тренд продлится и далее», — отмечает экономист.

Как бы там ни было, даже если все эти страхи сбудутся, по России это ударит не так уж и сильно. Страны ОПЕК сейчас гораздо в большей опасности: об этом можно судить хотя бы по уменьшению оборонного бюджета Саудовской Аравии в этом году на 30–40%.

«У России пока все нормально с бюджетом. Более того, наши государственные фонды по итогам апреля даже увеличили объемы имеющейся в их распоряжении иностранной валюты. Рубль укрепляется за счет керри-трейда. Особой опасности нет», — подводит итог Александр Разуваев.

#трамп #ле пен #разуваев
Иван Верихов
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