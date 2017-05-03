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Общество
Норовирус обнаружен у 4 сотрудников лагеря в Удмуртии, где массово отравились дети

Норовирус обнаружен у 4 сотрудников лагеря в Удмуртии, где массово отравились дети

15:17  3 Мая 2017
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Норовирус обнаружен у 4 сотрудников лагеря в Удмуртии, где массово отравились дети

Ижевск, 3 мая. Четверых сотрудников столовой в детском оздоровительном лагере «Дружба» в Удмуртской республике отстранили от работы и госпитализировали в инфекционное отделение из-за обнаруженного у них норовируса.

Как стало известно ФАН, это официантка, уборщица, пекарь, а также бухгалтер, которая занималась приемом продуктов. Последний раз данные сотрудники проходили диспансеризацию в июне 2016 года, так как по приказу должны делать это раз в год перед открытием сезона. Работа столовой лагеря приостановлена до 9 мая.

Напомним, что массовое отравление детей в лагере Удмуртской республики обернулось уголовным делом. На больничных койках оказались более 50 человек с симптомами пищевого отравления.

#отравление #удмуртия #лагерь
Тимур Румянцев
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