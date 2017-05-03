Сирия новости 3 мая 16.30: ИГ «закручивает гайки» в Дейр эз-Зоре, 40 часов без авианалетов в Идлибе

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Сирия, 3 мая. «Исламское государство» ужесточает меры безопасности в захваченном городе Альбу Камаль в провинции Дейр эз-Зор после актов недовольства со стороны местного населения. За последние 40 часов боевая авиация не совершила ни одного вылета в провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): наносит удары по скоплениям боевиков в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска, уничтожила 15 радикалов и бульдозер к югу от Алеппо.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): ведет борьбу с группировкой «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»: усиливает меры безопасности в городе Альбу Камаль провинции Дейр эз-Зор, теряет контроль над городом Ат-Табка в провинции Ракка.

Курды: подавляют последние очаги сопротивления ИГ* в городе Ат-Табка.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается вооруженный конфликт между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой.

По данным информационного портала Damascus Now, боевики «Организации освобождения Леванта» и «Файлак ар-Рахман» в ходе ожесточенных столкновений сумели установить контроль над селением Бейт Сава. Командование «Джейш аль-Ислам», в свою очередь, стягивает силы, готовясь к захвату населенного пункта Хумурия. Контролирующая селение группировка «Алвият аль-Маджд» («Бригады славы») заявила о своем нейтралитете и пропустила колонны противоборствующих формирований, направляющиеся в Бейт Сава.

Местные жители массово покидают зону военных действий. По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), число жертв междоусобицы составляет по меньшей мере 98 человек (89 боевиков, 33 из них принадлежат к «Джейш аль-Ислам, и девять мирных жителей).

Пользуясь расколом в рядах неприятеля, правительственные войска интенсифицировали кампанию против боевиков в восточных предместьях Дамаска. Артиллерия сирийской армии наносит точечные удары по объектам исламистов в квартале Аль-Кабун. Радикалы, в свою очередь, обстреляли госпиталь Аль-Барони и полицейский госпиталь в населенном пункте Хараста. Данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Провинция Алеппо

Обстановка в провинции Алеппо остается напряженной по причине высокой активности незаконных вооруженных формирований. Правительственные войска нанесли удары по скоплениям боевиков в удерживаемых «Организацией освобождения Леванта» селениях Аль-Караси и Халса в южной части региона. Информационный портал F.S.N.N. также сообщает об уничтожении 15 радикалов и бульдозера, с помощью которого они возводили земляные укрепления к югу от столицы провинции. Дополнительных подробностей не поступало.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс правительственные войска продолжают кампанию против «Исламского государства».

По данным информационного портала Damascus Now, силы Башара Асада, установившие ранее контроль над горной грядой Аш-Шумария, наносят при поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ массированные удары по захваченному террористами селению Умм Сахридж. Кроме того, боевая авиация атаковала объекты радикалов в районе населенных пунктов Аль-Мушейрафа и Мададжин ас-Сайяд.

В районе Пальмиры прошлой ночью активистами фиксировались ожесточенные бои. «Исламское государство» пыталось в ходе контрнаступления в районе элеваторов к востоку от древнего города вернуть себе утерянные позиции, однако продвижение террористов было остановлено. Кроме того, поступали сообщения о боях в районе освобожденного несколькими днями ранее газового месторождения Аш-Шаир. Ни одна из сторон не смогла добиться решающего преимущества.

Провинция Дейр эз-Зор

В удерживаемом боевиками ИГ городе Альбу Камаль в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор были введены дополнительные меры безопасности. Прошлой ночью несколько террористов были избиты, их автомобили – сожжены. Об этом сообщил информационный портал Vito Press.

Ранее источники в СМИ также сообщали, что местные жители атаковали КПП боевиков в окрестностях населенного пункта. В ответ командование ИГ направило в район карательные подразделения.

Необходимо напомнить, что это уже не первое проявление недовольства произволом радикалов со стороны населения захваченных «Исламским государством»* районов провинции. Эксперты опасаются, что этот инцидент повлечет за собой новый виток репрессий в отношении мирных жителей.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб установилось затишье. Активисты утверждают, что впервые за несколько лет ВВС Сирии и ВКС РФ не совершили ни одного боевого вылета в регионе за 40 часов.

Военные эксперты предполагают, что прекращение военных операций связано с переговорами в Астане, одной из основных тем которых является создание зон безопасности на территории Сирии, в частности – в провинции Идлиб.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские формирования подавляют последние очаги сопротивления боевиков в прилегающих к Евфрату кварталах города Ат-Табка. Ожесточенные бои также идут в селении Ас-Сафсафа в шести километрах к востоку. Ранее в пресс-центре операции «Гнев Евфрата» заявили о ликвидации в районе Ат-Табки 20 террористов. Потери SDF не оглашались.

По данным SOHR, шесть мирных жителей погибли в результате ударов ВВС международной коалиции по жилым кварталам города. Накануне активисты сообщили, что жертвами налетов союзной авиации в регионе за последний месяц стали по меньшей мере 87 гражданских лиц.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Наступление «Тигров», элитного подразделения правительственных войск, приостановилось, обе стороны копят силы для дальнейшей борьбы.

По данным активистов, боевая авиация наносит удары по позициям боевиков в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Аз-Залакият.

* Организация запрещена на территории РФ.