Ученые выяснили, как религия отразилась на эволюции кур 

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Лондон, 3 мая. Религиозные убеждения европейцев стали причиной существенного роста популяции домашних кур и их селекции. К такому выводу пришли британские ученые, изучив останки птиц, живших более тысячи лет назад. Специалисты заметили, что примерно в это время численность кур в странах Европы резко возросла, а в их геноме произошли некоторые изменения, что подтверждает теорию. Публикация на эту тему размещена в журнале Molecular Biology and Evolution.

К концу первого тысячелетия нашей эры отмечается снижение агрессивности кур, они стали меньше бояться людей и нести больше яиц. Примерно в это же время христианство получило большее распространение, в практику повсеместно стали вводиться посты. Ученые связали воедино факты и сделали вывод, что ограничения в еде, которые предписывала религия, накладывая запрет на употребление мяса, вынудила наших предков искать компромиссные решения: церковные табу тогда не относились к мясу птиц и яйцам.