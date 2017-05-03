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Ученые выяснили, как религия отразилась на эволюции кур 

Ученые выяснили, как религия отразилась на эволюции кур 

15:16  3 Мая 2017
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Ученые выяснили, как религия отразилась на эволюции кур 

Лондон, 3 мая. Религиозные убеждения европейцев стали причиной существенного роста популяции домашних кур и их селекции. К такому выводу пришли британские ученые, изучив останки птиц, живших более тысячи лет назад. Специалисты заметили, что примерно в это время численность кур в странах Европы резко возросла, а в их геноме произошли некоторые изменения, что подтверждает теорию. Публикация на эту тему размещена в журнале Molecular Biology and Evolution.

Ученые выяснили, как религия отразилась на эволюции кур 

К концу первого тысячелетия нашей эры отмечается снижение агрессивности кур, они стали меньше бояться людей и нести больше яиц. Примерно в это же время христианство получило большее распространение, в практику повсеместно стали вводиться посты. Ученые связали воедино факты и сделали вывод, что ограничения в еде, которые предписывала религия, накладывая запрет на употребление мяса, вынудила наших предков искать компромиссные решения: церковные табу тогда не относились к мясу птиц и яйцам.

Алексей Громов
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