Новые санкции США против Венесуэлы могут затронуть интересы России

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Вашингтон, 3 мая. Инициативная группа сенаторов Соединенных Штатов разрабатывает законопроект о введении ограничений против Венесуэлы, которые могут коснуться и России. Об этом сегодня сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, сенаторы рассматривают вопрос о том, каким образом сотрудничество между российской компанией «Роснефть» и государственным нефтегазовым предприятием Венесуэлы Petroleos de Venezuela влияет на деятельность американских нефтяных компаний.

Сенаторы призывают хозяина Белого дома Дональда Трампа «предпринять необходимые меры для того, чтобы не допустить захвата «Роснефтью» контроля над какой-либо энергетической инфраструктурой США».

Согласно информации агентства, американских законодателей беспокоит то, что венесуэльская компания использовала для обеспечения крупной ссуды от российской компании почти 50% акций своей «дочки» в США.