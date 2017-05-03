ЛНР: Киев запишет уничтоженных диверсантов ВСУ в дезертиры

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Луганск, 3 мая. Отсутствие заявлений командования ВСУ о потерях личного состава за минувшие сутки в Донбассе, свидетельствует о том, что Киев записал в дезертиры членов диверсионно-разведывательной группы, которые были уничтожены 2 мая в районе Дебальцево. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Ранее стало известно, что бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили разведывательно-диверсионную группу ВСУ, которая минувшим вечером пыталась скрытно проникнуть на территорию республики в районе Дебальцево.

«По информации штаба АТО, за 2 мая безвозвратных потерь среди украинских военнослужащих не было. Не исключено, что их, чтобы не портить статистику уже записали в пропавших без вести или дезертиров», – пояснил подполковник.

Он также добавил, что среди личных вещей уничтоженных украинских диверсантов были обнаружены два мобильных телефона, в которых есть номера их родственников. В настоящее время сотрудники Министерства безопасности ЛНР работают с этой информацией.