РПЦ просит защитить детей от «Симпсонов» после серии про ловлю покемонов в храме

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Иваново 3 мая. Представители Русской православной церкви предлагают повысить возрастной рейтинг американского мультсериала «Симпсоны» после серии, в которой Гомер ловит покемонов в храме.

С такой инициативой выступил служитель Иваново-Вознесенской епархии в Ивановской области Макарий, который опасается, что создатели сериала «пошатнут моральные устои» подрастающего поколения, и молодежь станет регулярно ловить покемонов в храмах.

Как сообщает Ura.ru, в новой серии Гомер Симпсон ловит покемонов в католическом храме. В ответ на замечание пастора он заявляет, что игра Peekimon Get (пародия на Pokemon Go) по крайней мере есть или была, «в отличие от вашего Иисуса. Напомним, что 28 апреля состоялись прения сторон по делу уральского блогера Руслана Соколовского, который оказался на скамье подсудимых за ловлю покемонов в храмах.