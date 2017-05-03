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Новороссия
ЛНР: уничтоженные диверсанты ВСУ могут быть причастны к подрыву машины ОБСЕ

ЛНР: уничтоженные диверсанты ВСУ могут быть причастны к подрыву машины ОБСЕ

14:37  3 Мая 2017
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ЛНР: уничтоженные диверсанты ВСУ могут быть причастны к подрыву машины ОБСЕ

Луганск, 3 мая. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая минувшим вечером была  уничтожена при попытке проникновения на территорию ЛНР в районе Дебальцево, могла быть причастна к подрыву автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Мы не исключаем, что члены уничтоженной 2 мая ДРГ участвовали в подготовке и осуществлении террористического акта 23 апреля. Сейчас устанавливается их причастность к совершению этого преступления», – пояснил он.  

Марочко также добавил, что украинская сторона обратилась к Народной милиции ЛНР с просьбой о передаче тел убитых. По его словам, ЛНР передаст тела погибших диверсантов после того как будут установлены их личности.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской народной республики автомобиль ОБСЕ подорвался на противотанковой мине, в результате чего погиб один представитель миссии, еще двое получили ранения.

#марочко
Алексей Громов
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