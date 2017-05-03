ВВС США используют советские самолеты в качестве спарринг-партнеров на учениях

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 3 мая. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки используют для обучения пилотов самолеты, которые состоят на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации. Об этом рассказали американские СМИ

Согласно предварительной информации, американская сторона приобрела на Украине два учебно-боевых истребители МиГ-29УБ, а также два многоцелевых истребителя Су-27.

Напомним, ранее стало известно о том, что армия Великобритании использует на военных учениях на полигоне Солсбери-Плейн танки T-72 и Т-55.