ЛНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики 30 мин и гранат

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Луганск, 3 мая. В Луганской народной республике заявляют об обострении ситуации в Донбассе. За минувшие сутки украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 30 боеприпасов. Об этом журналистам рассказал официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. В оборонном ведомстве сообщили об обстрелах, которым подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Хорошее и Калиновка.

Аналогичные сводки поступают и из Донецка. По данным заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, за сутки украинские силовики выпустили почти 550 боеприпасов, зафиксированы повреждения в жилом секторе.