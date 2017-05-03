Не хотят твои работать: Путин начал переговоры с Эрдоганом с шутки

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Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин пошутил над турецкой делегацией, прибывшей вместе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговоры в Сочи.

Путин и Эрдоган вошли в зал и пожали друг другу руки, после чего все участники встречи начали рассаживаться. В это время один из представителей турецкой делегации все еще искал себе место.

«Не хотят твои работать», — пошутил по этому поводу российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров намерены обсудить ситуацию в Сирии, а также перспективы сотрудничества Москвы и Анкары. В частности, планируется обмен мнениями о возможности снятия торговых ограничений.