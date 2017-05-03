Алеппо: российские военные патрулируют линию разграничения в Африне

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Африн, 3 мая. «Сирийские демократические силы» пригласили российских военных для стабилизации ситуации в районе кантона Африн.

В северной части провинции Алеппо сложилась напряженная ситуация между турецкой армией и «Сирийскими демократическими силами», в состав которых входят преимущественно курды. СДС пригласили российских военных, а также правительственные войска Сирии, опасаясь агрессии со стороны Турции.

Совместные отряды из военных полицейских ВС РФ, военнослужащих ВС САР и курдских ополченцев регулярно патрулируют линию разграничения в кантоне Африн. «Сирийские демократические силы» предоставили в населенном пункте Маарназ базу для размещения российского и сирийского контингентов.