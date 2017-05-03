Сирия сегодня: ВС РФ сопроводили гумконвой ООН в Восточную Гуту, погибший советник представлен к награде

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Сирия, 3 мая. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сопроводили совместный гуманитарный конвой ООН, Красного креста и Сирийского арабского Красного Полумесяца в Восточную Гуту. Погибший в Сирии российский военный советник представлен к награде посмертно. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Под защитой России

Гуманитарный конвой Организации объединенных наций, Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного Полумесяца, состоящий из 51 грузовика, был доставлен в Восточную Гуту, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

Сообщается, что в составе гуманитарного конвоя было более 50 грузовиков, которые везли продукты питания, медикаменты и одежду для мирных жителей Восточной Гуты. Безопасность автомобильной колонны на всем пути обеспечивали военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Конвой доставил помощь для 35 тысяч человек.

«Российская сторона делает все возможное для того, чтобы мирное население Сирии регулярно получало, в том числе по каналам ООН, необходимую гуманитарную помощь», — отметил российский представитель в ООН Бородавкин.

По его же словам, сопровождение гуманитарного груза для жителей Восточной Гуты является «убедительным подтверждением того, что сирийское правительство и российские военные на земле успешно работают на этом направлении».

Погибший советник РФ представлен к награде

Погибший от пули вражеского снайпера российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников был умным и неординарным человеком, заявил его однокурсник Юрий.

Накануне вечером представители министерства обороны России сообщили, что подполковник Бучельников проходил службу в составе группы российских военных советников в Сирии. Он выполнял задачи по обучению личного состава артиллерийских подразделений сирийской армии. Военные отметили, что во время занятий подразделение, в котором находился погибший, было обстреляно снайпером террористов. Представитель МО РФ получил смертельное огнестрельное ранение.

Его однокурсник Юрий познакомился с павшим героем в 1995 году, когда вместе поступали в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище и проходили обучение с первого по пятый курс, в одной батарее, но в разных взводах.

«Хорошие товарищеские отношения у нас были. Вместе на дежурства ходили, в караулы. Он был хорошим, неординарным человеком, умным. Хорошо показал себя в учебе. Часто товарищи к нему за помощью обращались. Не сомневаюсь, что он был грамотным офицером. Всегда стремился знать больше. К сожалению, служба разбросала нас», — рассказал Юрий в интервью РИА Новости.

Российский военный советник будет с почестями похоронен в Екатеринбурге. Подполковник Алексей Бучельников уже представлен к государственной награде посмертно.

Сирийская оппозиция высказалась об идее создания зон безопасности

Идея создания зон безопасности на территории Сирийской арабской республики не должна рассматриваться как альтернатива политическому процессу урегулирования, уверен представитель сирийской оппозиции.

«Зоны безопасности в Сирии — это временная мера для снятия напряженности в сложной жизни граждан, и не может быть принята как альтернатива политическому переходу», — значится в тексте обращения оппозиции к странам-гарантам перемирия в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

В «Ахрам аш-Шам» задумались о перемирии

Оппозиционная группировка «Ахрам аш-Шам» может согласовать документ о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии на следующей неделе.

Представители военного формирования уже соблюдают режим тишины, хотя и не подписывали соответствующего документа. Если его текст устроит руководство оппозиционной группы, то она может примкнуть к соглашению уже на следующей неделе.

Напомним, столица Казахстана в среду в четвертый раз принимает участников двухдневных международных переговоров по Сирии, которые начнутся с двусторонних консультаций в закрытом формате. Три раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля и 14-15 марта.