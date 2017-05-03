Таганрогская пенсионерка умерла, войдя в салон автобуса

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Таганрог, 3 мая. Правоохранительные органы Таганрога выясняют обстоятельства гибели престарелой женщины. 80-летняя пенсионерка скончалась сегодня в автобусе. Проводится доследственная проверка, сообщает источник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, женщина вошла в салон автобуса маршрута №31. Когда он начал движение, пассажирка упала и потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшие вскоре на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил водителя и пассажиров. Назначена судебно-медицинская экспертиза.