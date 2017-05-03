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Общество
Инициаторы референдума о судьбе Исаакия грозят судом заксобранию Петербурга

Инициаторы референдума о судьбе Исаакия грозят судом заксобранию Петербурга

15:07  3 Мая 2017  /обновлено: 15:08  03 Мая 2017
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Инициаторы референдума о судьбе Исаакия грозят судом заксобранию Петербурга

Санкт-Петербург, 3 мая. Инициаторы референдума о статусе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге намерены подать в суд на законодательное собрание Северной столицы. Об этом заявил депутат Борис Вишневский.

«Административный иск к законодательному собранию Петербурга о бездействии сегодня будет отправлен в суд»,  — приводит слова депутата РИА Новости.

Напомним, сегодня Заксобрание снова отказалось включать в повестку дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, который было решено передать в пользование РПЦ. Этот вопрос пытались вынести на рассмотрение «с голоса» представители «Яблока», «Партии Роста» и «Справедливой России».

Алексей Громов
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