Инициаторы референдума о судьбе Исаакия грозят судом заксобранию Петербурга

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Санкт-Петербург, 3 мая. Инициаторы референдума о статусе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге намерены подать в суд на законодательное собрание Северной столицы. Об этом заявил депутат Борис Вишневский.

«Административный иск к законодательному собранию Петербурга о бездействии сегодня будет отправлен в суд», — приводит слова депутата РИА Новости.

Напомним, сегодня Заксобрание снова отказалось включать в повестку дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, который было решено передать в пользование РПЦ. Этот вопрос пытались вынести на рассмотрение «с голоса» представители «Яблока», «Партии Роста» и «Справедливой России».