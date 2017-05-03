Следовавший в Новосибирск самолет экстренно вернулся в «Пулково» из-за пассажира

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Санкт-Петербург, 3 мая. Самолет, следовавший рейсом Петербург — Новосибирск, экстренно сел в аэропорту «Пулково».

По информации Федерального агентства новостей, на место прибыли медики. Известно, что 50-летнему пассажиру стало плохо, в результате чего он потерял сознание.

Ранее стало известно, что экипаж Boeing 737-800 принял решение вернуться в петербургский аэропорт из-за состояния пассажира на борту.