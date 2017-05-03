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Новости Сирии
«Белые каски» убивали детей на фейковом видео, чтобы обвинить правительство Сирии в химатаке

«Белые каски» убивали детей на фейковом видео, чтобы обвинить правительство Сирии в химатаке

15:18  3 Мая 2017
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«Белые каски» убивали детей на фейковом видео, чтобы обвинить правительство Сирии в химатаке

Тегеран, 3 мая. «Белые каски» вновь попались на съемке фейковых видеороликов, попытавшись обвинить армию Сирии в обстреле мирных жителей в Восточном Идлибе.

По данным источников в городе Серакаб, террористы вместе с членами организации заставили людей покинуть город, после чего вошли в него вместе с детьми и съемочной группой. Очевидцы рассказали, что с места съемок поднимался густой черный дым, а через несколько минут с разрешения террористов туда направились пожарные и скорая.

Также источники сообщили, что «Белые каски» готовят сценарий еще одного фейкового видео, которое снимут в провинции Идлиб. Туда уже прибыли гражданские лица, в том числе дети.

Как сообщает иранское агентство FARS, источники в провинции Идлиб выяснили, что за каждое видео члены «Белых касок» получают по 2 тысячи долларов.

При этом шведские врачи, проанализировав видео, отметили, что спасательные процедуры были постановочными или проводились неправильно и угрожали жизни детей.

«Если ребенок еще не умер, эта инъекция убила бы его, — заявила шведский врач Лена Оске. — Внутрикожная инъекция адреналина может быть использована, если другие реанимационные меры невозможны».

«Помощь ребенку была оказана неосторожно, опасно и может причинить серьезный вред», — отмечают эксперты, добавляя, что ни один из детей на видео не выглядел как жертва химической атаки, зато им могли быть введены инъекции опиатов, от передозировки которых они могли умереть.

«Белые каски» убивали детей на фейковом видео, чтобы обвинить правительство Сирии в химатаке

#сирия #белые каски
Катерина Михайлиди
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