«Белые каски» убивали детей на фейковом видео, чтобы обвинить правительство Сирии в химатаке

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Тегеран, 3 мая. «Белые каски» вновь попались на съемке фейковых видеороликов, попытавшись обвинить армию Сирии в обстреле мирных жителей в Восточном Идлибе.

По данным источников в городе Серакаб, террористы вместе с членами организации заставили людей покинуть город, после чего вошли в него вместе с детьми и съемочной группой. Очевидцы рассказали, что с места съемок поднимался густой черный дым, а через несколько минут с разрешения террористов туда направились пожарные и скорая.

Также источники сообщили, что «Белые каски» готовят сценарий еще одного фейкового видео, которое снимут в провинции Идлиб. Туда уже прибыли гражданские лица, в том числе дети.

Как сообщает иранское агентство FARS, источники в провинции Идлиб выяснили, что за каждое видео члены «Белых касок» получают по 2 тысячи долларов.

При этом шведские врачи, проанализировав видео, отметили, что спасательные процедуры были постановочными или проводились неправильно и угрожали жизни детей.

«Если ребенок еще не умер, эта инъекция убила бы его, — заявила шведский врач Лена Оске. — Внутрикожная инъекция адреналина может быть использована, если другие реанимационные меры невозможны».

«Помощь ребенку была оказана неосторожно, опасно и может причинить серьезный вред», — отмечают эксперты, добавляя, что ни один из детей на видео не выглядел как жертва химической атаки, зато им могли быть введены инъекции опиатов, от передозировки которых они могли умереть.