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Политика
Путин и Эрдоган встречаются в Сочи

Путин и Эрдоган встречаются в Сочи

14:28  3 Мая 2017
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Путин и Эрдоган встречаются в Сочи

Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган начали встречу в Сочи.

Об этом сообщает Газета.Ru. Как заявил российский лидер, отношения между государствами налаживаются, одним из доказательств чего является сегодняшняя встреча.

Путин отметил, что рад возможности обсудить с Эрдоганом международную повестку, в том числе сирийский кризис, а также взаимодействие России и Турции.

Напомним, накануне президент России встретился в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель, а позже провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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#путин #эрдоган #сочи #переговоры
Алексей Громов
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