Жительница Костромской области родила девочку и придушила простынью

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Кострома, 3 мая. Убийство новорожденного ребенка расследуется в Костромской области. Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье против 38-летней женщины. По версии следствия, она самостоятельно родила девочку у себя на дому. Ребенок появился на свет благополучно, но долго прожить мать ему не позволила.

«Сразу после родов подозреваемая положила на новорожденную простынь и оставила под ванной. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от асфиксии», — сообщили в региональном Следственном комитете.

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства и причины жестокого преступления.