Еврокомиссия назвала точную дату выхода Великобритании из ЕС

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Лондон, 3 мая. Великобритания выйдет из Евросоюза в полночь 29 марта 2019 года и с этого момента будет считаться третьей страной. Об этом сообщается в юридических рекомендациях Еврокомиссии, принятых для переговоров по Brexit.

«Великобритания перестанет быть членом Евросоюза в полночь 29 марта 2019 года, только если саммит ЕС единогласно не примет решение продлить двухлетний период для переговоров», — говорится в тексте рекомендаций.

Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство отказалось возмещать 100 миллиардов евро за выход из Евросоюза. Об этом сообщил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.