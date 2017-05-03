Оппозиция Сирии не прекращала участия в переговорах в Астане — МИД Казахстана

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Астана, 3 мая. Власти Казахстана опровергли информацию об отказе сирийской оппозиции участвовать в переговорах в Астане. Об этом в среду заявил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

«Делегация оппозиции участвует, приехало 19 человек из различных группировок как Северного, так называемого, фронта, так и Южного фронта. Сейчас просто делегация оппозиции выехала, поскольку у них все встречи закончились», — отметил он.

По словам дипломата, сирийская оппозиция уже встретилась со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, а также с представителями США. В четверг делегаты вновь присоединятся к переговорам.

Ранее сообщалось, что представители сирийской оппозиции якобы отказались принимать дальнейшее участие в переговорах в Астане.