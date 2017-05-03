Российский истребитель ПАК ФА готовят к полетам с новым двигателем

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Москва, 3 мая. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готовится к испытаниям новейшего истребителя ПАК ФА, оснащенного двигателем следующего поколения. Об этом журналистам сообщил генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков.

«Начнутся в ближайшее время испытания самолета Т-50 с двигателем следующего поколения, который и предназначался для этого самолета», — пояснил он.

Планируется, что уже в этом году военно-космические силы РФ получат первую партию новейших ПАК ФА. Добавим, что истребитель пятого поколения впервые был представлен публике шесть лет назад. Его смогли увидеть посетители салона МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.