Астана: Соглашение о зонах деэскалации касается Идлиба, Хомса, Восточной Гуты и юга Сирии

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Астана, 3 мая. Директор департамента Азии и Африки дипломатического ведомства Казахстана Айдарбек Туматов сообщил, что можно надеяться на подписание документа по четырем зонам безопасности в Сирии по результатам астанинских переговоров.

По его словам, сейчас идут переговоры по новой инициативе России. Идет работа над изучением меморандума о так называемых зонах урегулирования конфликта и снижения напряженности в Идлибе, Хомсе, Восточной Гуте и на юге Сирии.

«В четверг на пленарном заседании будут подведены итоги четвертого раунда переговоров», — подытожил Туматов.

Напомним, ранее стало известно, что российская сторона предложила сформировать в Сирии четыре зоны снижения напряженности.