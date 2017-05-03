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Новости Сирии
Астана: Соглашение о зонах деэскалации касается Идлиба, Хомса, Восточной Гуты и юга Сирии

Астана: Соглашение о зонах деэскалации касается Идлиба, Хомса, Восточной Гуты и юга Сирии

14:30  3 Мая 2017
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В Казахстане заявили о вероятности подписания документа по зонам безопасности в Сирии

Астана, 3 мая. Директор департамента Азии и Африки дипломатического ведомства Казахстана Айдарбек Туматов сообщил, что можно надеяться на подписание документа по четырем зонам безопасности в Сирии по результатам астанинских переговоров.

По его словам, сейчас идут переговоры по новой инициативе России. Идет работа над изучением меморандума о так называемых зонах урегулирования конфликта и снижения напряженности в Идлибе, Хомсе, Восточной Гуте и на юге Сирии. 

«В четверг на пленарном заседании будут подведены итоги четвертого раунда переговоров», — подытожил Туматов. 

Напомним, ранее стало известно, что российская сторона предложила сформировать в Сирии четыре зоны снижения напряженности. 

#россия #сирия #казахстан #астана #туматов
Дана Балан
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