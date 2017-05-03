Россия простила Киргизии все долги
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Москва, 3 мая. Российская сторона единовременно спишет Киргизии долги в размере 240 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Данное решение Москва приняла в рамках оказания помощи развитию Киргизии.
«100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной… подлежат единовременному списанию», — указано в документе.
Напомним, в марте президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.
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