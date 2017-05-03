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Политика
Россия простила Киргизии все долги

Россия простила Киргизии все долги

14:24  3 Мая 2017
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Россия простила Киргизии все долги

Москва, 3 мая. Российская сторона единовременно спишет Киргизии долги в размере 240 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Данное решение Москва приняла в рамках оказания помощи развитию Киргизии.

«100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной… подлежат единовременному списанию», — указано в документе.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. 

Алексей Громов
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