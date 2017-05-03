На похитителей гадалки в Москве завели уголовное дело

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Москва, 3 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении похитителей гадалки. По информации источника ФАН в правоохранительных органах столицы, уголовное дело было возбуждено сегодня.

Ранее стало известно, что двое мужчин похитили 40-летнюю жительницу московского поселка Мосрентген и вымогали деньги за освобождение у ее дочери. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых в совершении этого преступления.