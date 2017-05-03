Сирия: оппозиция не считает зоны безопасности альтернативой переговорному процессу

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Астана, 3 мая. Организация в Сирии зон безопасности не сможет заменить переговорный процесс, а формирование зон безопасности в Сирии не должно становиться альтернативой политическому процессу урегулирования, уверены представители сирийской оппозиции. По мнению лидеров оппозиции, зоны безопасности станут лишь временной мерой для снятия напряженности для граждан.

По словам сирийских оппозиционеров, «это временная мера для снятия напряженности в сложной жизни граждан, и не может быть принята как альтернатива политическому переходу», говорится в обращении оппозиции Сирии к странам-гарантам перемирия в стране, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о предложениях по урегулированию конфликта в Сирии, поступивших от России. О них рассказал источник в делегации сирийской оппозиции. РФ считает, что урегулированию поспособствует создание в Сирии четырех зон снижения напряженности. Такие территории предложено создать в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.