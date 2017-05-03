Верните Мавзолей или умрите на коленях: Роман Носиков о психологии стесняющегося раба

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Начало мая — прекрасный повод для всего. В начале мая русский человек раскрывается всей глубиной, зажигая сверхновые звезды и срывая горизонты событий.

Способствуют этому целых три даты: 1 мая — День международной солидарности трудящихся, 2 мая — день памяти Одесского Огня и 9 мая — День Победы.

Тут никакая броня не выдержит. Тут или в скорбь, или в ликование, или в запой, или в сквернословие. В радость-пляски и в депрессию. Кто куда. Кто когда.

Ну, а я — как обычно. Поговорить бы мне.

Надо, граждане, надо

Вот, скажем, мои соотечественники возмущенно недоумевают — зачем это российское ТВ приглашает на эфиры свидомых журналистов и политологов? Почему с наших же экранов нас оскорбляют Ковтуны, Яхно и проч.? С какой целью из эфира в эфир водят польского нацика по имени Томаш? Чтобы его время от времени бить, как Ковтуна?

Так, может, не надо?

Надо, граждане. Надо.

На днях я посмотрел программу «Специальный корреспондент», в которой демонстрировался фильм-расследование Аркадия Мамонтова о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Так вот, поведение украинской стороны на той программе оказалось крайне познавательным.

Прежде всего, украинский гость назвал те одесские события «кровавым абортом Новороссии». А затем заявил, что сжечь 47 человек заживо — это, в общем-то, пустяки: вон, во время войны коммунисты-де взорвали ДнепроГЭС и утопили аж 250 тысяч украинцев, и ничего.

Это очень важный момент, и вот почему…

Впрочем, для начала следует сказать, что украинский гость, конечно же, соврал. Знал ли он о том, что врет, или не знал — судить не возьмусь. В любом случае, украинский гость обратился к старому перестроечному антисоветскому мифу, в котором после взрыва ДнепроГЭС по Украине понеслась 30-метровая волна, смывая деревни и хутора.

На самом деле, от взорванного ДнепроГЭС до ближайшего к нему населенного пункта было более ста километров. И, конечно, никакой волны не было. Подробнее об этом мифе можно почитать тут.

В реплике украинского гостя важнее то, что антисоветская мифология использована как оправдание для совершения реальных преступлений — убийства по этническому признаку. Как оправдание геноцида. Как оправдание одесской Хатыни.

Оказалось, что в этой свидомой логике можно убить русского, потому что — «Ленин!»

Потому что — «Сталин!»

Потому что — «штрафбаты!», «лагеря!», «Иван Грозный!», «монгольская орда!»

Выяснилось, что, в глазах наших украинских гостей, можно и даже нужно убить русского, потому что — «вековое рабство!»

Убей русского. Убей поэта. Убей ребенка. Убей Негатурова. Убей Киру и Кристину. Сожги. Взорви. Потому что они тебе не дадут айфон. И пенсию 1000 евро не дадут. Потому что они — «антропологическая катастрофа». «Совки» и «вата». «Гулаг» и «Ленин».

Сгинут наши вороженьки, и запануем…

Подрасстрельная статья

В какой-то серии про «Знатоков» был такой момент. Группа расхитителей социалистической собственности: завмаг, завсклад, товаровед — обсуждают свою коммерческую деятельность. И вдруг один из них говорит: «Поздравляю, товарищи! Наша деятельность доросла до «особо крупных размеров», и наша статья теперь подрасстрельная».

Интересно, состоялся ли уже подобный разговор среди нашей интеллигентской тусовки? Литераторов-русофобов, историков-антисоветчиков, режиссеров и журналистов? Сказал ли кто-то из них остальным, что их деятельность доросла уже до оправдания геноцида?

Обмолвился ли кто-нибудь из них между собой, что на их творчестве выросло уже целое поколение, в том числе на Украине? И что целое поколение вынесло из их творчества главное: «русские — не люди», «русских надо убивать»?

Гражданская война началась в Одессе: Дмитрий Лекух о гекатомбе 2 мая

С чего началась Украина? Не с криков «Слава Украине, героям слава», нет. Не с «Гитлера-вызволителя». Эта пропащая, пропитанная предательством и кровью территория началась с того, что украинцев научили стыдиться собственных спасителей. Маршала Тимошенко. Ковпака. Щорса. Ленина.

Это неважно, коммунист ты или нет. Не нужно быть коммунистом, чтобы уважать свою историю и свой народ. Можно считать, что Ленин был неправ, — но нельзя его стыдиться. Потому что это было решением твоего свободного народа — строить коммунизм или нет. Слушать Ленина или нет.

Как только ты начинаешь стесняться себя — ты себя теряешь. И тебя приобретает тот, перед кем ты стесняешься. Например, Запад.

Ты признаешь не просто его превосходство: мало ли у кого дороги хорошие? Ты признаешь за ним право тебя судить. Ты больше не решаешь самостоятельно, как свободный человек, что такое добро и зло. Теперь тебе говорят, что такое добро и что такое зло.

Ты больше не создаешь свою этику — а это уже положение прислуги. Вот теперь ты, действительно, раб.

Поведение добычи

Свободный народ может быть злым и добрым, преступником и защитником. Раб ничем не может быть. Он не создает собственную судьбу, потому что не создает собственную этику.

…9 мая по Красной Площади снова пройдет Парад Победы. Проедут танки, ракеты. Прошагают солдаты, офицеры и курсанты.

Они пройдут мимо, скорее всего, опять задрапированного Мавзолея. Того самого Мавзолея, к подножию которого наши предки, такие же солдаты, бросали нацистские знамена.

И Запад будет на это смотреть и удивляться — почему же эти русские не подчиняются ему во всем, если они стыдятся и стесняются самих себя, собственной истории, как и положено рабам? Может быть, этих русских нужно наказать посильнее? Может быть, их надо еще немного сжечь?

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Прикрывая Мавзолей, мы ведем себя виктимно. Мы напрашиваемся на агрессию. Потому что, с точки зрения хищника, мы ведем себя подобно добыче.

Можно, конечно, сражаться и на коленях. Но, полагаю, стоять во время драки на своих ногах — намного лучше.

А значит, #вернитемавзолей.