Сирия: боевики ИГ штурмуют две высоты на востоке провинции Хомс

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Хомс, 3 мая. Военные источники сообщают, что на востоке Хомса накануне снова вспыхнули ожесточенные боестолкновения.

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) попытались вернуть контроль над освобожденными ранее высотами Талата аль-Турикиса и Талата аль-Алама. Джихадисты предприняли массированное наступление, однако оно было остановлено правительственными войсками, несколько игиловцев было уничтожено, многие получили ранения.

Также сообщается, что в провинцию прибыло подкрепление из Тартуса и Латакии. САА намерена усилить свой контингент и начать наступление на населенный пункт Аль-Сухне, который позволит открыть войскам дорогу на Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.