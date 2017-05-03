ЛНР раскрыла подробности уничтожения диверсантов ВСУ в районе Дебальцево

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Луганск, 3 мая. Бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили разведывательно-диверсионную группу ВСУ, которая минувшим вечером пыталась скрытно проникнуть на территорию Луганской народной республики в районе Дебальцево. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В ходе скоротечного боя три члена ДРГ были уничтожены. Четвертый получил ранение и скрылся. То, что уничтоженная группа планировала совершить диверсию на территории ЛНР, подтверждается ее вооружением и экипировкой», — подчеркнул он.

Марочко также добавил, что среди личных вещей диверсантов были обнаружены мобильные телефоны, на одном из которых были обнаружены фотографии и видео, подтверждающие прохождение специальной диверсионной подготовки.