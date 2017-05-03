Сирия: оппозиция настаивает на уходе Асада с поста президента

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Астана, 3 мая. Делегация, представляющая сирийскую оппозицию на переговорах в столице Казахстана, выступила с заявлением. В документе говорится о необходимости ухода Башара Асада с поста президента Сирии. Оппозиция подчеркивает, что эта мера будет способствовать объединению граждан САР в борьбе против террористов.

«Для того чтобы объединить усилия сирийского народа в борьбе с терроризмом, мы должны избавиться от тирании в отношении миллиона сирийцев, Башар Асад должен уйти», — цитирует ТАСС заявление сирийской вооруженной оппозиции.

Напомним, делегация ранее отказалась от участия в переговорах в Астане. Причиной такого решения, по словам ее представителей, являются действия правительственных сил Сирии под Дамаском, Насибом и Хамой.