Названы возможные сроки введения зон безопасности в Идлибе и других районах Сирии

В закладки

Скопировать

Москва, 3 мая. Стали известны возможные сроки введения зон безопасности в Сирии. По словам источника в одной из делегаций на переговорах в Астане, если соответствующий документ будет принят, то вступит в силу через сутки после подписания, а утверждение границ зон безопасности займет около двух недель. Предполагается, что такие зоны появится в провинции Идлиб, в Восточной Гуте и на юге Сирии.

«Российская делегация предложила, что на крайний случай может на временной основе возложить это на свои подразделении военной полиции, с этим согласны все — и оппозиции, и сирийцы. Но русские подчеркнули крайнюю нежелательность этого», — рассказал источник агентства РИА Новости.