Путин отметил возможность в «рабочем режиме» обсуждать с Эрдоганом кризис в Сирии

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Сочи, 3 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что возможность оперативно обсуждать кризис в Сирии свидетельствует о полноценном восстановлении отношений Москвы и Анкары. По словам российского лидера, отношения России и Турции успешно развиваются согласно плану.

Открывая переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в узком формате, Путин дал высокую оценку тому, что существует возможность встретиться рабочем режиме и обсудить ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, а также основные проблемы международной повестки дня, в том числе и такие острые, как сирийский кризис.

Ранее стало известно, что Эрдоган считает эффективным сотрудничество с Россией по Сирии. По его словам, общая цель Москвы и Анкары — это достижение политического урегулирования ситуации в Арабской республике.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Сочи лидеры двух стран «сверят часы» по актуальным мировым проблемам, в том числе речь пойдет об урегулировании в Сирии, а также обсудят ситуацию вокруг инцидента с химическим оружием в Идлибе.