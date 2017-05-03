Путин: Развитие отношений с РФ возможно при условии восстановления ситуации в Турции

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Сочи, 3 мая. Восстановление ситуации внутри Турции создаст условия для поступательного развития отношений с РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы исходим из того, что в перспективе ситуация внутриполитическая будет восстанавливаться и это создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений», — сообщил российский лидер.

Путин также поздравил Эрдогана с итогами прошедшего 16 апреля референдума о расширении полномочий президента Турции, отметив, что многие решения главы государства требуют обсуждения в парламенте.