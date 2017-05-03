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Новости Сирии
В ультимативной форме: оппозиция Сирии в Астане требует вывода армии из городов в Дамаске

В ультимативной форме: оппозиция Сирии в Астане требует вывода армии из городов в Дамаске

13:59  3 Мая 2017
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В ультимативной форме: оппозиция Сирии в Астане требует вывода армии из городов в Дамаске

Астана, 3 мая. Делегация вооруженной оппозиции Сирийской Арабской Республики в столице Казахстана требует отступления армии Башара Асада с территорий, которые военные заняли перед началом 2017 года, в том числе их просят уйти из Вади-Барады, Эль-Ваэра, Маадамии и Забадани. Об этом говорится в заявлении делегации на переговорах на площадке в Астане.

В ультимативной форме: оппозиция Сирии в Астане требует вывода армии из городов в Дамаске

Из заявления следует, что сирийская оппозиция настаивает на исполнении следующих шагов: выводе военных сил САР с территорий, занятых после 30 декабря минувшего года, в том числе Вади-Барады, Эль-Ваэра, Маадамии и Забадани, а также оппозиция требует возвращения переселенных оттуда мирных граждан. 

#сирия #асад #казахстан #астана
Дана Балан
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