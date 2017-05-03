ДНР: в Докучаевске скончалась женщина, пострадавшая при утреннем обстреле ВСУ

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Донецк, 3 мая. В больнице Докучаевска скончалась мирная жительница, которая минувшим утром получила тяжелое осколочное ранение при артиллерийском обстреле со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

«Только что стало известно, что в больнице Докучаевска скончалась женщина, которая пострадала сегодня утром в ходе обстрела с позиций украинских силовиков», — сообщил источник.

Ранее заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на линию соприкосновения в Донбассе прибыли американские военные инструкторы, которые проверят боеготовность подразделений ВСУ перед предстоящим наступлением, передает URA.RU.