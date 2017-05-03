Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Стая птиц атаковала турецкий самолет при взлете из «Внуково»

Стая птиц атаковала турецкий самолет при взлете из «Внуково»

14:13  3 Мая 2017
264

Стая птиц атаковала турецкий самолет при взлете из «Внуково»

Москва, 3 мая. Пассажирский лайнер авиационной компании Turkish Airlines был вынужден вернуться в аэропорт «Внуково» после столкновения со стаей птиц. Об этом сегодня сообщила представитель пресс-службы перевозчика.

По данным пресс-службы, самолет, следовавший рейсом Москва — Анталья, при взлете столкнулся со стаей птиц. Экипаж корабля решил вернуться в воздушную гавань «Внуково», сообщает РИА Новости.  

Сейчас выделен резервный борт, на который производится посадка пассажиров для продолжения полета в турецкий город. 

#самолет #внуково #птицы #turkish airlines
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров