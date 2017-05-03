Стая птиц атаковала турецкий самолет при взлете из «Внуково»

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Москва, 3 мая. Пассажирский лайнер авиационной компании Turkish Airlines был вынужден вернуться в аэропорт «Внуково» после столкновения со стаей птиц. Об этом сегодня сообщила представитель пресс-службы перевозчика.

По данным пресс-службы, самолет, следовавший рейсом Москва — Анталья, при взлете столкнулся со стаей птиц. Экипаж корабля решил вернуться в воздушную гавань «Внуково», сообщает РИА Новости.

Сейчас выделен резервный борт, на который производится посадка пассажиров для продолжения полета в турецкий город.