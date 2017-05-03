Астана: создание «зон безопасности» в Сирии выбьет козыри из рук противников Асада

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В столице Казахстана Астане начался очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии. В астанинском формате межсирийского урегулирования на этот раз согласилась участвовать вооруженная сирийская оппозиция, которую заинтересовали предложения России по установлению в Сирии так называемых «зон безопасности». Возможно, появление таких зон кое-кем из радикальной оппозиции может быть воспринято как знак того, что там они смогут отсидеться и набраться сил, чтобы снова атаковать правительственные силы Башара Асада, но эти надежды террористов не оправдаются, уверен политолог Дмитрий Егорченков.

Ожидание прорыва

Как рассказал источник РИА Новости, по итогам переговоров в Астане может быть подписан по-настоящему прорывной документ — решение о создании в Сирии четырех зон безопасности. Следить за соблюдением особого режима в этих зонах предположительно будут страны-гаранты урегулирования в Сирии — Россия, Турция и Иран.

«Ожидаем прорыва, пока эта идея всех устраивает, предварительную работу уже провели. Надеемся, нам удастся добиться подписания этого документа», — рассказал источник издания в одной из делегаций, уточнив, что подписание запланировано на уровне стран-гарантов — России, Турции и Ирана.

Где будут расположены зоны безопасности в Сирии

Как ранее рассказал источник в делегации сирийской оппозиции, так называемых «зон безопасности» по предложению России будет четыре: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии. Точные границы этих зон пока не определены, пока они называются «зонами снижения напряженности».

Тут важно отметить один важный момент. По крайней мере, два из упомянутых в списке будущих «зон безопасности» района — Восточная Гута и провинция Идлиб — фигурировали во вбросах относительно якобы применения там химического оружия, в чем были обвинены правительственные силы Башара Асада. При этом и Дамаск, и Москва категорически отрицают факт применения сирийскими силами химоружия.

Также напомним, что сирийское правительство официально заявило об уничтожении или вывозе всего имеющегося на подконтрольной ему территории химоружия, этот процесс проходил под контролем России и ООН.

Тем не менее, обвинения в адрес Асада в применении химоружия постоянно появляются в западной прессе, звучат из уст официальных лиц и политиков. В частности, это касается якобы имевшей место «химатаки» в провинции Идлиб 4 апреля, сам факт которой отрицает и Дамаск, и Москва и Дамаск. Напомним, в ответ на эту якобы имевшую место «атаку» 7 апреля США атаковали крылатыми ракетами сирийскую военную базу в провинции Хомс.

Наблюдатели считают, что создание зон безопасности в этих «проблемных» районах обезопасит сирийские силы от новых неспровоцированных действий со стороны США и других стран коалиции и выбьет козыри из рук тех, кто пытается разыгрывать «химическую карту» в попытке отстранить от власти законного президента Сирии Башара Асада.

Террористы зря надеются

Создаваемые зоны безопасности вряд ли станут тем местом, где вооруженная оппозиция, а если быть точнее, — террористы — смогут отсидеться, отдохнуть, набраться сил и вновь атаковать правительство Башара Асада, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) Дмитрий Егорченков.

«Такой вариант развития процесса все участники переговорного процесса имеют в виду и будут всячески стараться его не допустить, — отметил Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Не исключаю, что часть оппозиционных радикальных группировок рассчитывают на такой вариант развития событий, но с учетом того, что все это понимают, думаю, у них это не получится. Зоны безопасности — вещь в целом полезная, это следующий дополнительный шаг по установления прочного перемирия, прочного режима прекращения огня хотя бы в тех районах Сирии, которые к этому режиму присоединяются. Это дополнительный инструмент контроля».

По словам собеседника ФАН, хотя некоторые из названных районов являются настоящим логовом террористов, говорить о том, что им удастся воспользоваться карт-бланшем, нет оснований, тем более, что переговоры еще только начались.

«Давайте все-таки дождемся итогов переговоров, каких-то ясных заявлений со стороны всех участников переговорного процесса, и тогда мы поймем, как все это будет выглядеть. Думаю, что там будет достаточно серьезное российское участие в плане наблюдения за выполнением этих договоренностей, и не только российское, но и других посредников — Турции и Ирана. Будет предусмотрен механизм жесткого контроля над соблюдением режима прекращения огня, как со стороны правительственных войск, так и сил оппозиции. Как именно будут выглядеть детали этого процесса, пока трудно сказать, давайте дождемся первых заявлений», — отметил Дмитрий Егорченков.

Дополнение. Отметим, около 13 часов по московскому времени поступила информация, что делегация вооруженной сирийской оппозиции на один день прервала переговоры в знак протеста против якобы продолжающихся боевых действий правительственных сил под Насибом, Хамой и на востоке Дамаска. Сообщается, что Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции намерен вернуться за стол переговоров 4 мая.