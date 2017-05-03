Ученые: Зависимость от соцсетей формируется на генетическом уровне

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Нью-Йорк, 3 мая. Любовь к соцсетям у человека заложена на генетическом уровне, считают ученые из Кентского университета в Огайо.

Научные работники провели опыт, в ходе которого изучили генетические и экологические факторы, которые могли бы повлиять на желание человека общаться в социальных сетях. Данные соцопроса, проведенного в 2013 году компанией Midlife в США, также были использованы в исследовании.

Так, специалисты установили, что аддиктивные генетические особенности человека играют главную роль в желании заводить знакомства в социальных сетях. Полученные данные будут использоваться учеными в исследовании влияния генетики на коммуникацию людей. Это первое исследование, показывающее, что генетика также влияет на использование социальных сетей, сообщает издание «ПолитЭксперт».

Напомним, ранее ученые предупредили, что некоторые приложения для смартфонов могут стать причиной беременности.