Сирия: главарь боевиков дезертировал из Восточной Гуты

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Дамаск, 3 мая. В ходе зачистки Восточной Гуты от джихадистов боевики все чаще предпочитают не вступать в сражения с САА, а дезертировать.

Оппозиционные сирийские СМИ сообщили, что один из полевых командиров отказался продолжать воевать в Восточной Гуте и исчез в неизвестном направлении. Лидер группировки записал видеообращение, в котором назвал своих бывших соратников террористами и отказался поддерживать их идеи.

Он сообщил, что намерен вступить в «Армию ислама», которая придерживается менее радикальных взглядов и осуждает исламский терроризм. В ряде стран группировка признана террористической.