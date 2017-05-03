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Новости Сирии
Сирия: главарь боевиков дезертировал из Восточной Гуты

Сирия: главарь боевиков дезертировал из Восточной Гуты

14:03  3 Мая 2017
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Сирия: главарь боевиков дезертировал из Восточной Гуты

Дамаск, 3 мая. В ходе зачистки Восточной Гуты от джихадистов боевики все чаще предпочитают не вступать в сражения с САА, а дезертировать.

Оппозиционные сирийские СМИ сообщили, что один из полевых командиров отказался продолжать воевать в Восточной Гуте и исчез в неизвестном направлении. Лидер группировки записал видеообращение, в котором назвал своих бывших соратников террористами и отказался поддерживать их идеи.

Сирия: главарь боевиков дезертировал из Восточной Гуты

Он сообщил, что намерен вступить в «Армию ислама», которая придерживается менее радикальных взглядов и осуждает исламский терроризм. В ряде стран группировка признана террористической.

Алексей Громов
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