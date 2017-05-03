Российские фильмы показали на международном кинофестивале в Тегеране

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Тегеран, 3 мая. В столице Ирана уже в 35-й раз проходит кинофестиваль FAJR, в последние годы ставший международным событием. Представлены в конкурсной программе и российские киноленты.

Гости фестиваля и специалисты посмотрели петербургский «Иван» Алены Демидовой и картину «Софичка» Киры Коваленко из Кабардино-Балкарии, ученицы режиссера Александра Сокурова. Также показана короткометражная фантастическая кинолента Даниила Демидова INHUMAN, а в раздел полуночных показов «Тени ужаса» попала «Невеста» Святослава Подгаевского, сообщает газета «Известия».

Характерно, что на фестивале нет голливудских фильмов, хотя работ из США и Европы достаточно. Хорошо представлены страны Центральной Азии и Дальнего Востока.

Недавно ушедший из жизни классик иранского кино Аббас Кьяростами говорил, что иранское кино начало развиваться, когда в Иране под запретом оказались американские фильмы и творцам пришлось самим снимать материал для иранского зрителя.