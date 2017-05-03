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Новости Сирии
Вооруженная оппозиция выступила против участия Ирана в определении будущего Сирии

Вооруженная оппозиция выступила против участия Ирана в определении будущего Сирии

13:58  3 Мая 2017
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Вооруженная оппозиция выступила против участия Ирана в определении будущего Сирии

Астана, 3 мая. Делегация сирийской вооруженной оппозиции в Астане заявила, что категорически против участия Ирана в обеспечении режима перемирия на территории Сирии.

Вооруженная оппозиция считает Иран агрессором и врагом сирийского народа, о чем говорится в заявлении делегации на астанинских переговорах. 

«Он составляет часть проблемы, и мы не принимаем какой-либо его роли в настоящем или будущем Сирии в качестве гаранта или спонсора (перемирия)», — приводит ТАСС отрывок из заявления.

Ранее в СМИ сообщалось, что делегация вооруженной оппозиции отказалась продолжить участие в астанинских переговорах по урегулированию ситуации в Сирии якобы из-за боевых действий правительственных сил против оппозиции под Насибом, Хамой и на востоке Дамаска.

Алексей Громов
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