Вооруженная оппозиция выступила против участия Ирана в определении будущего Сирии

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Астана, 3 мая. Делегация сирийской вооруженной оппозиции в Астане заявила, что категорически против участия Ирана в обеспечении режима перемирия на территории Сирии.

Вооруженная оппозиция считает Иран агрессором и врагом сирийского народа, о чем говорится в заявлении делегации на астанинских переговорах.

«Он составляет часть проблемы, и мы не принимаем какой-либо его роли в настоящем или будущем Сирии в качестве гаранта или спонсора (перемирия)», — приводит ТАСС отрывок из заявления.

Ранее в СМИ сообщалось, что делегация вооруженной оппозиции отказалась продолжить участие в астанинских переговорах по урегулированию ситуации в Сирии якобы из-за боевых действий правительственных сил против оппозиции под Насибом, Хамой и на востоке Дамаска.