Иркутский депутат жестоко избил металлической трубой чемпиона по борьбе

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Иркутск, 3 мая. Драка депутата с чемпионом по вольной борьбе закончилась больничной палатой, в которой оказался спортсмен и его тренер. В отношении народного избранника возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, депутат Эхирит-Булагатского района Антон Асалханов жестоко избил металлической трубой борца вольного стиля Александра Богомоева. В числе пострадавших и его тренер Баир Ильин, пишут СМИ.

Инцидент произошел 23 апреля. Что послужило поводом для конфликта, не уточняется. Но в результате такого выяснения отношений Богомоев получил разрыв селезенки и закрытую черепно-мозговую травму. Потребовалось хирургическое вмешательство, сейчас перенесший операцию трехкратный чемпион России находится в клинике. Ильин пока тоже проходит обследование в больнице, куда его доставили в бессознательном состоянии.

Асалханов решением суда помещен под домашний арест.