Путин заявил о полноценном восстановлении отношений России и Турции

В закладки

Скопировать

Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что о полноценном восстановлении отношений России и Турции.

«Сам факт такого режима нашей совместной работы говорит о том, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер и в полном формате восстанавливаются», — подчеркнул российский лидер, открывая переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в узком формате.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров планируют обсудят усилия правительств Москвы и Анкары по снятию экономических санкций, а также поставку турецкой стороне зенитно-ракетных комплексов С-400.