Украина вновь начала платить за ввоз в Россию отработавшего ядерного топлива

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Москва, 3 мая. Украина восстановила порядок платежей Российской Федерации за ввоз на хранение и переработку отработавшего ядерного топлива своих атомных электростанций (АЭС).

«Украинская сторона платит все день в день, теперь никакой задолженности нет», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» будет поставлять ядерное топливо на территорию Соединенных Штатов Америки. Речь идет о тепловыделяющих сборках «ТВС-Квадрат».