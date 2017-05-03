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ДНР назвала условия для ремонта Донецкой фильтровальной станции

ДНР назвала условия для ремонта Донецкой фильтровальной станции

14:00  3 Мая 2017
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ДНР назвала условия для ремонта Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 3 мая. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции будет восстановлено  при условии соблюдения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства угля и энергетики Донецкой народной республики.

«Аварийно-ремонтные бригады энергетиков ДНР проводят осмотр линии, фиксируя повреждения для дальнейшего восстановления. Ремонтные работы смогут провести в кратчайшие сроки, если вооруженные силы Украины будут соблюдать режим тишины», — говорится в сообщении.

Напомним, минувшим вечером Донецкая фильтровальная станция прекратила свою работу из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

Алексей Громов
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