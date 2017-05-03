Прощай, НАТО: как Турция сможет получить российское оружие

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Российский экспортер вооружений компания «Рособоронэкспорт» вышла на стадию обсуждения с турецкими партнерами ряда проектов по созданию перспективных образцов оружия, заявил замначальника департамента маркетинговой деятельности компании Владимир Гончаров. Однако существует ряд сложностей, которые не позволят наладить подобное сотрудничество, считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Министерство национальной обороны Турции интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности. Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия», — отмечают сотрудники пресс-службы российской компании.

В свою очередь Гончаров напомнил, что «Рособоронэкспорт» с конца прошлого года активно взаимодействует с турецкими военными по поставкам вооружения и военной техники. Кроме этого, российский промышленник выступает организатором единой экспозиции на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая.

«Турция входит в так называемый список военно-технического сотрудничества, то есть это страна, с которой Россия может вести ту или иную деятельность — продавать определенные виды вооружений. А вопрос о совместных производствах, которые могли бы вести как турецкие специалисты, так и наши, на моей памяти не поднимался. Если мы говорим про системы ПВО, то Турция проводила как-то конкурс по ПВО большой дальности, и этот конкурс выигрывали китайские системы, Россия тогда заявку не подавала. Но через некоторое время итоги конкурса были аннулированы, и никаких закупок не состоялось. Нужно также отметить, что Турция до сих пор является членом НАТО, поэтому у нее как у члена военного блока есть определенные обязательства по закупке и наличию вооружений, которые создавались по стандартам НАТО. Иными словами, Анкара должна покупать оружие производства США, Великобритании, Франции. И если вдруг Анкара намеревается закупать вооружение у других стран, то все заканчивается тем, что ей приходится отказываться от сделок и закупать оружие натовского образца за более высокую цену. У Турции нет своих систем ПВО большой дальности, она эти комплексы получала от США на правах аренды. Она представляла площади, на которых Вашингтон размещал свои комплексы ЗРК MIM-104Patriot. Одно из мест локации — это военная база «Инджирлик», — поясняет военный эксперт.

Если же говорить о серьезном сотрудничестве Турции и России, то Анкаре необходимо будет пойти на конструктивные шаги по изменению имеющихся стандартов НАТО, ведь если они начнут закупать у Москвы вооружение, то фактически вступят в технологический конфликт с военным блоком.

«У Турции есть собственный ВПК, но он выпускает достаточно ограниченное количество вооружений, которые входят в ту же систему НАТО. Они выпускают ракетные системы, вооружение броневиков и некоторые виды стрелкового оружия. У них есть несколько фирм, которые достаточно широко ведут рекламную компанию, одна из них это Rocket sun — фирма выпускающая продукцию для бронированной техники — прицельные системы танков, ракетные системы вертолетов и наземных комплексов. У них есть своя база, но понятное дело, что она была создана зарубежными специалистами, и пока не ясно, как Турция и Россия будут совмещать свои системы и стандарты. Стоит также вспомнить, что у них используются дюймовая система, а у нас метрическая. Поэтому процесс сближения будет долгим. Но если Турция выйдет из блока НАТО и пойдет на сближение с Россией, тогда можно будет говорить о каком-либо совместном сотрудничестве в области военного производства», — заключил Леонков.

Российским представителям нельзя также забывать о том, что в настоящее время в Турции очень неспокойно, и наблюдается разгул радикализма, поэтому такая ответственная сфера, как военное сотрудничество, должна быть выстроена идеально. Отметим, российский спецэкспортер планирует реализовать «на полях» IDEF-2017 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями правительства, вооруженных сил и бизнес-сообщества Турции, а также других стран ближневосточного региона.