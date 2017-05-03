Новости США: Трамп разбушевался, в ФБР полюбили ИГИЛ, драка на борту лайнера
США, 3 мая. Трамп призвал приостановить работу правительства в сентябре. Клинтон рассказала о причинах, помешавших ей стать президентом. В Штатах готов разразиться новый скандал с прослушкой. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.
ФБР + ИГИЛ*
В Штатах обсуждают поведение сотрудницы ФБР, которая несколько лет назад взяла и вышла замуж за боевика «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Даниэла Грин работала в ведомстве переводчицей и имела высший уровень доступа. Разумеется, ее последнее дело касалось террориста ИГ*, к которому она и переехала в 2014 году в Сирию.
38-летняя Грин связала себя узами брака с человеком, который известен как Тальха аль-Альмани. Сейчас он занимается вербовкой для боевиков, а ранее был гражданином Германии под именем Денис Кусперт и даже читал рэп под псевдонимом Deso Dogg.
Попав на территорию, которая находилась под контролем ИГ, Грин тут же связалась с любимым и предупредила его о преследовании ФБР. Через несколько недель она вернулась обратно в США, где ее тут же арестовали. Но женщина согласилась сотрудничать со следствием и отсидела в тюрьме всего два года.
Сейчас Грин работает хостес в отеле, причем СМИ лишний раз не афишируют это место ради безопасности экс-сотрудницы ФБР. Судьба же Кусперта неизвестна. Еще в октябре 2015 года в Пентагоне заявляли, что он погиб после авиаудара на севере Сирии. Но уже в августе 2016 года в ведомстве заявили прямо противоположное: Кусперт жив.
Драка на борту
Пассажиры поудобнее устраивались в своих креслах, предвкушая 11-часовый перелет из Токио в Лос-Анджелес. Внезапно один из них, одетый в пеструю летнюю рубашку, словно слетел с катушек. Он полез к другому мужчине недалеко от него и принялся лупить его кулаками. По свидетельствам очевидцев, никто дебошира не провоцировал. За несколько минут до того, как прийти в бешенство, он был абсолютно спокоен.
Хрупкая стюардесса попыталась утихомирить задиру, но не тут-то было. Впрочем, пассажир неожиданно хорошо смог за себя постоять и нанес обидчику несколько ощутимых ударов в лицо и по корпусу. А потом вмешался и автор видео.
В результате рейс был задержан на целых полтора часа. Задержали и хулигана, он был снят с борта самолета.
Американцы на прослушке
В США грозит разразиться громкий скандал. Появились сведения о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) отследило более 151 миллиона телефонных звонков американцев в прошлом году. И это несмотря на запрет конгресса собирать такие данные.
Доклад директора национальной разведки США Дэна Коутса приводит такие данные, при этом подчеркивая: АНБ получило от суда официальное разрешение на наблюдение только в 42 случаях. Это мизерная часть от числа всех прослушанных звонков.
Неслучайно в 2015 году конгрессом был принят «Акт свободы», ограничивающий АНБ в сборе телефонных записей и контактов людей, подозреваемых в связях с терроризмом. А впервые на деятельность агенства раскрыл глаза широкой общественности Эдвард Сноуден в 2013 году.
Трамп против правительства
Дональд Трамп разбушевался и призвал приостановить работу правительства в сентябре и исправить в нем «беспорядок». Такие жесткие меры вызваны разногласиями республиканцев и демократов по вопросу бюджета США. Об этом президент, как водится, написал в своем Twitter.
Почему в сентябре? Потому что в конце этого месяца в США завершится очередной финансовый год, а уже 1 октября начнется новый. Понятно, что в сенате возобновятся бюджетные переговоры. Для утверждения бюджета нужно 60 голосов — и усилиями одних только республиканцев этого показателя не добиться.
«Либо мы избираем больше сенаторов-республиканцев в 2018 году, либо меняем правила утверждения законопроектов», — написал американский лидер.
Бюджет должен быть разработан до 5 мая. В него, в частности, войдет проект федеральных расходов США на оборону.
Клинтон ностальгирует
Хиллари Клинтон все никак не уймется. Казалось бы, о выборах президента все уже подзабыли, но нет: кандидат от демократов все еще пытается осмыслить свое поражение. Дошло до того, что она взяла на себя личную ответственность за неудачную кампанию, но при этом попеняла в сторону директора ФБР Джеймса Коми и российских хакеров, которые якобы вмешались в процесс.
«Если бы выборы состоялись 27 октября, я была бы вашим президентом», — сказала она. Клинтон объясняет победу Трампа событиями последних 10 дней перед выборами. Сначала хакеры обнародовали переписку главы ее избирательной кампании Джона Подесты, а затем и Коми направил письмо конгрессу о проведении нового расследования. Следствие не простило ей незащищенную служебную переписку в бытность госсекретарем США. Наконец, Клинтон не исключает, что ее победе помешало женоненавистничество.
* Организация запрещена на территории РФ.