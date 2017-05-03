Новости США: Трамп разбушевался, в ФБР полюбили ИГИЛ, драка на борту лайнера

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США, 3 мая. Трамп призвал приостановить работу правительства в сентябре. Клинтон рассказала о причинах, помешавших ей стать президентом. В Штатах готов разразиться новый скандал с прослушкой. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

ФБР + ИГИЛ*

В Штатах обсуждают поведение сотрудницы ФБР, которая несколько лет назад взяла и вышла замуж за боевика «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Даниэла Грин работала в ведомстве переводчицей и имела высший уровень доступа. Разумеется, ее последнее дело касалось террориста ИГ*, к которому она и переехала в 2014 году в Сирию.

38-летняя Грин связала себя узами брака с человеком, который известен как Тальха аль-Альмани. Сейчас он занимается вербовкой для боевиков, а ранее был гражданином Германии под именем Денис Кусперт и даже читал рэп под псевдонимом Deso Dogg.

https://t.co/bWcuz6bQIN In 2014, Daniela Green, a FBI translator with a top-secret security clearance, traveled to Syria — and married a k… — a335950 (@a335950) May 1, 2017

Попав на территорию, которая находилась под контролем ИГ, Грин тут же связалась с любимым и предупредила его о преследовании ФБР. Через несколько недель она вернулась обратно в США, где ее тут же арестовали. Но женщина согласилась сотрудничать со следствием и отсидела в тюрьме всего два года.

Сейчас Грин работает хостес в отеле, причем СМИ лишний раз не афишируют это место ради безопасности экс-сотрудницы ФБР. Судьба же Кусперта неизвестна. Еще в октябре 2015 года в Пентагоне заявляли, что он погиб после авиаудара на севере Сирии. Но уже в августе 2016 года в ведомстве заявили прямо противоположное: Кусперт жив.

Драка на борту

Пассажиры поудобнее устраивались в своих креслах, предвкушая 11-часовый перелет из Токио в Лос-Анджелес. Внезапно один из них, одетый в пеструю летнюю рубашку, словно слетел с катушек. Он полез к другому мужчине недалеко от него и принялся лупить его кулаками. По свидетельствам очевидцев, никто дебошира не провоцировал. За несколько минут до того, как прийти в бешенство, он был абсолютно спокоен.

Video captures fistfight on Los Angeles-bound flight after a passenger became enraged and began throwing punches https://t.co/23fbE86RiO pic.twitter.com/ia73YwDR60 — CNN (@CNN) May 2, 2017

Хрупкая стюардесса попыталась утихомирить задиру, но не тут-то было. Впрочем, пассажир неожиданно хорошо смог за себя постоять и нанес обидчику несколько ощутимых ударов в лицо и по корпусу. А потом вмешался и автор видео.

В результате рейс был задержан на целых полтора часа. Задержали и хулигана, он был снят с борта самолета.

Американцы на прослушке

В США грозит разразиться громкий скандал. Появились сведения о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) отследило более 151 миллиона телефонных звонков американцев в прошлом году. И это несмотря на запрет конгресса собирать такие данные.

Доклад директора национальной разведки США Дэна Коутса приводит такие данные, при этом подчеркивая: АНБ получило от суда официальное разрешение на наблюдение только в 42 случаях. Это мизерная часть от числа всех прослушанных звонков.

Неслучайно в 2015 году конгрессом был принят «Акт свободы», ограничивающий АНБ в сборе телефонных записей и контактов людей, подозреваемых в связях с терроризмом. А впервые на деятельность агенства раскрыл глаза широкой общественности Эдвард Сноуден в 2013 году.

Трамп против правительства

Дональд Трамп разбушевался и призвал приостановить работу правительства в сентябре и исправить в нем «беспорядок». Такие жесткие меры вызваны разногласиями республиканцев и демократов по вопросу бюджета США. Об этом президент, как водится, написал в своем Twitter.

Почему в сентябре? Потому что в конце этого месяца в США завершится очередной финансовый год, а уже 1 октября начнется новый. Понятно, что в сенате возобновятся бюджетные переговоры. Для утверждения бюджета нужно 60 голосов — и усилиями одних только республиканцев этого показателя не добиться.

The reason for the plan negotiated between the Republicans and Democrats is that we need 60 votes in the Senate which are not there! We.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2017

«Либо мы избираем больше сенаторов-республиканцев в 2018 году, либо меняем правила утверждения законопроектов», — написал американский лидер.

Бюджет должен быть разработан до 5 мая. В него, в частности, войдет проект федеральных расходов США на оборону.

Клинтон ностальгирует

Хиллари Клинтон все никак не уймется. Казалось бы, о выборах президента все уже подзабыли, но нет: кандидат от демократов все еще пытается осмыслить свое поражение. Дошло до того, что она взяла на себя личную ответственность за неудачную кампанию, но при этом попеняла в сторону директора ФБР Джеймса Коми и российских хакеров, которые якобы вмешались в процесс.

«Если бы выборы состоялись 27 октября, я была бы вашим президентом», — сказала она. Клинтон объясняет победу Трампа событиями последних 10 дней перед выборами. Сначала хакеры обнародовали переписку главы ее избирательной кампании Джона Подесты, а затем и Коми направил письмо конгрессу о проведении нового расследования. Следствие не простило ей незащищенную служебную переписку в бытность госсекретарем США. Наконец, Клинтон не исключает, что ее победе помешало женоненавистничество.

* Организация запрещена на территории РФ.